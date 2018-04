Para Amorim, há xenofobia 'evidente' em caso de advogada

O governo brasileiro acredita em motivações xenofóbicas para o caso da brasileira Paula Oliveira, que foi ferida e sofreu um aborto na última segunda-feira, 8, em Zurique. Caso se confirme o caráter xenófobo das agressões contra Paula Oliveira, o Brasil deve enviar nesta sexta-feira, 12, uma queixa formal à ONU. O Itamaraty vai pedir para que a Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU, Navi Pillai, se pronuncie de forma urgente sobre o caso e condene os ataques. "Não podemos fazer nenhum pré-julgamento, mas há uma aparência evidente de xenofobia, o que é uma coisa preocupante", afirmou nesta quinta-feira, 12, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Na avaliação do ministro, o fato de não ter havido roubo ou estupro indica que as agressões - que resultaram na perda dos dois bebês que Paola estava esperando - devem ter sido motivadas por preconceito. Veja também: Polícia evita confirmar agressão a brasileira na Suíça Embaixador e governo suíço discutem caso de advogada Maior partido do país é famoso por propaganda racista 'Fomos vítimas da xenofobia', diz pai de torturada Suíça admite descaso com a violência de neonazistas O Itamaraty pressiona governo e polícia suíços para que investiguem de forma "rigorosa e transparente" o caso. A preocupação brasileira foi manifestada pelo chefe do Departamento das Comunidades Brasileiras no Exterior, Eduardo Gradilone, ao encarregado de negócios da Suíça no Brasil, Claude Crottaz, em reunião nesta quinta. "A Suíça não tem interesse em manter uma imagem negativa em relação a esse tema", afirmou Amorim. "Houve um plebiscito sobre um tema correlato que foi derrotado pelo povo suíço, no domingo", acrescentou, referindo-se à votação sobre uma proposta de veto ao ingresso de trabalhadores búlgaros e romenos na Suíça. Segundo o chanceler, a Embaixada do Brasil em Berna já foi mobilizada para fazer o mesmo tipo de representação junto ao governo suíço. Nesta quinta, a cônsul-geral do Brasil em Zurique, Vitoria Cleaver, esteve com autoridades policiais suíças e pediu transparência para que o governo possa acompanhar as investigações. "Evidente que é um caso chocante. Tomamos as medidas que devíamos tomar junto ao governo suíço das várias formas que podíamos tomar, tanto diretamente junto às autoridades policiais de Zurique quanto em relação à chancelaria em Berna e à Embaixada da Suíça no Brasil, e estamos aguardando os desdobramentos disso", disse Amorim. De acordo com o ministro, a postura brasileira, após a conclusão das investigações, dependerá do que for feito pelas autoridades suíças em relação ao caso e aos agressores. "Não adianta aventar hipótese agora porque não sei qual a direção que as investigações vão tomar. É preciso que as autoridades suíças façam a investigação. Temos confiança de que farão, temos confiança de que manterão a transparência e temos confiança de que haverá punição adequada", afirmou o chanceler brasileiro. Mas, mesmo destacando a "grande preocupação" do País, o ministro ditou uma linha cautelosa para o Itamaraty e declarou várias vezes que não é possível prejulgar o episódio. Denise Chrispin Marin e Jamil Chade, de O Estado de S. Paulo, com Agência Brasil