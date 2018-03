Para Ban Ki-moon, detenção de Karadzic é 'momento histórico'

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse nesta segunda-feira, 21, que a detenção do ex-líder servo-bósnio Radovan Karadzic é um "momento histórico para as vítimas", que permite ao Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (TPII) se aproximar do cumprimento de seu mandato. Veja também: Governo sérvio anuncia a prisão de Radovan Karadzic Quem é Radovan Karadzic Sarajevo comemora prisão de Karadzic Irmão de Karadzic afirma que captura de ex-líder foi traição Cronologia dos conflitos nos Bálcãs O massacre de Srebrenica Entenda os conflitos na região A porta-voz da ONU, Michèle Montas, assegurou que Ban felicita as autoridades sérvias "por este passo decisivo rumo ao fim da impunidade dos acusados de cometer graves violações da lei internacional durante o conflito na antiga Iugoslávia". "É um momento histórico para as vítimas, que esperaram treze anos para que o senhor Karadzic fosse levado à Justiça", disse a porta-voz. "Esta oportuna e importante detenção permitirá ao TPII se aproximar do cumprimento de seu mandato e de fazer Justiça sobre os graves crimes internacionais cometidos", apontou. Montas assinalou que Ban se sente "encorajado" pela detenção de um dos fugitivos mais procurados pela Justiça internacional. "Pôr fim à impunidade é um elemento essencial para alcançar a paz e a Justiça na região, e embora este seja um marco muito importante, o trabalho do tribunal internacional não terminará até que todos os fugitivos sejam detidos e julgados", acrescentou. Radovan Karadzic, um dos supostos criminosos de guerra mais procurados pela Justiça internacional, foi detido nesta segunda-feira em uma operação realizada pelos serviços secretos da Sérvia. O ex-líder político servo-bósnio, de 63 anos, é acusado pelo TPII, entre outros crimes, do genocídio de oito mil bósnio-muçulmanos em Srebrenica e de graves crimes de guerra cometidos durante o ataque a Sarajevo.