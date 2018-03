Para premiê turco, Justiça não tem autoridade para proibir véu

O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, criticou duramente o Tribunal Constitucional da Turquia por restringir o poder legislativo do Parlamento e denunciou nesta terça-feira, 10, que a Corte usou autoridade que a Constituição não lhe concede. Em discurso ao seu grupo parlamentar em Ancara, o líder turco criticou o alto tribunal devido a sua decisão de anular as emendas constitucionais para permitir o livre uso do véu nas universidades. O premiê também exigiu que o Tribunal Constitucional explique as razões que o levaram a essa decisão, o que os juízes ainda não fizeram. Erdogan repetiu várias vezes que "o Parlamento não permitirá que o façam sombra" e também acusou o principal partido da oposição, o Partido Republicano do Povo (CHP) por restringir a esfera da política. "Quando o poder legislativo comete um erro, os tribunais podem julgá-lo e também as pessoas podem julgá-lo nas eleições. Mas, quem julga o Poder Judiciário quando comete um erro? Agora há quem pergunte esta questão", disse o primeiro-ministro. O Tribunal Constitucional considerou que as emendas sobre o véu apoiadas pelo governante Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) e outros grupos parlamentares eram "contra o princípio imutável do laicismo presente na Constituição". Os analistas políticos acham que a decisão dos juízes indica que o AKP poderia ser ilegalizado no processo contra o partido, ainda pendente da decisão do Tribunal Constitucional.