Paris cogita maior intervenção pública nos bancos europeus

A ministra da Economia francesa, Christine Lagarde, afirmou neste sábado que existe a possibilidade de se adotar uma maior intervenção pública nos bancos durante a reunião dos ministros de Finanças da zona do euro, prevista para amanhã em Paris. "É muito provável que os Estados europeus entrem mais no capital dos bancos, porque em alguns casos eles estão com uma subcapitalização", assegurou Lagarde à emissora "France Info". O Eurogrupo se reunirá amanhã em Paris para "definir um plano de ação conjunto na zona do euro e do Banco Central Europeu para enfrentar a crise financeira", afirmou a Presidência francesa. Entre as medidas que podem ser adotadas está a maior intervenção pública nos bancos que tenham problemas de capitalização, segundo Lagarde. A ministra francesa, que participou da reunião do Grupo dos Sete (G7, os sete países mais industrializados do mundo), usou como exemplo a atuação do Governo britânico para recapitalizar entidades. "Veremos o que acontecerá na zona do euro, mas esta é uma das possibilidades", afirmou.