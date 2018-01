Parlamentares britânicos são vítimas de ataque cibernético

O parlamento britânico foi vítima daquilo que alegou ser um “sustentado e determinado” ataque cibernético nesse sábado. A invasão atingiu ao menos quatro legisladores da Câmara dos Comuns, o equivalente à Câmara dos Deputados local.

Apesar da invasão – que invadiu contas com senhas de e-mail consideradas fracas –, tanto a Câmara quanto o Centro Nacional de Segurança Cibernética (NCSC, na sigla local), garantem que os sistemas continuam seguros. “Por precaução, restringimos temporariamente o acesso a rede”, afirmou uma porta-voz do governo. “Como resultado, alguns membros do parlamento e de suas equipes não podem acessar as suas contas de e-mail de fora do Palácio de Westminster, a sede do parlamento britânico”.

O ataque vem quase um mês e meio depois do mega ataque hacker de maio, que causou estragos e sequestrou dados em computadores de mais de 150 paises, incluindo o Brasil. No Reino Unido, o vírus WannaCry, à época, causou problemas no sistema de saúde público, além de atingir instituições em outros setores.