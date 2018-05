Parlamentares turcos tomam posse, inclusive políticos pró-curdos Os novos parlamentares turcos tomaram posse neste sábado. O partido de situação, de origem islâmica, manteve a sua maioria após as eleições do mês passado, e pela primeira vez em 16 anos políticos pró-curdos terão assento na Assembléia. O primeiro grande desafio do Parlamento será escolher o novo presidente do país, e a elite secular turca teme que o partido do governo tente agora forçar a eleição do seu candidato. O pleito legislativo foi realizado depois que o Exército se opôs à decisão do primeiro-ministro Tayyip Erdogan de apontar o aliado com passado islâmico Abdullah Gul para presidente do país. No pleito legislativo, o partido AK, de Erdogan, ganhou 349 cadeiras das 549, e o premiê deve continuar no cargo. Na posse deste sábado, deputados da agremiação pró-curdos romperam a tradição e fizeram o seu juramento na língua turca. No passado, partidos defensores da mesma causa foram banidos por insistir em usar a língua curda. Mais de 30 mil pessoas morreram desde que a guerrilhas curdas lançaram em 1984 a campanha por um território próprio na Turquia. Os políticos pró-curdos dizem buscar a reconciliação, mas não têm a confiança de muitos turcos. O partido curdo tem 20 assentos no Parlamento.