Parlamento britânico aprova pesquisa com embriões híbridos O Parlamento britânico aprovou na segunda-feira a criação de embriões híbridos (humano-animais), o que segundo alguns cientistas seria essencial para encontrar a cura de várias doenças, embora para outros seja uma aberração. Isso mantém a Grã-Bretanha na liderança mundial das pesquisas com células-tronco. Pesquisas com embriões híbridos são proibidas em países como Austrália, França, Alemanha e Itália. Após horas de acalorado debate, o Parlamento rejeitou por 336-176 votos um projeto que proibia pesquisas em que o DNA de seres humanos é colocado em células derivadas de animais. A lei de fertilização humana e embriologia proíbe a transferência desses embriões híbridos para mulheres ou animais, e limita seu uso a um prazo de 14 dias. Esse tipo de pesquisa enfrenta resistência de alguns membros católicos do governo. Mas o primeiro-ministro Gordon Brown argumentou recentemente, num artigo de jornal, que os embriões ditos "mistos" seriam necessários "caso queiramos manter a pesquisa com células-tronco e trazer novas curas e tratamentos para milhões de pessoas". Não houve orientação partidária na votação de segunda-feira, o que significa que os parlamentares puderam votar segundo sua consciência. O projeto, que atualiza leis de 1990, atualmente tramita nas comissões, e por isso ainda podem receber emendas. A votação em plenário deve ocorrer dentro de algumas semanas. Dois grupos de pesquisas da Grã-Bretanha já receberam autorização para criar embriões híbridos. A nova lei deve legalizar seu trabalho dentro de determinados parâmetros. Os cientistas dizem que essa prática resolverá um déficit de óvulos humanos, o que dificulta a pesquisa com células-tronco -- uma espécie de "manual de instruções" do organismo, capaz de gerar praticamente qualquer tipo de tecido. Mas outros cientistas e líderes religiosos acham antiético criar esse tipo de embrião e duvidam inclusive de suas perspectivas para a pesquisa. Um cardeal católico disse que seu uso caracteriza uma "ciência-Frankenstein". (Reportagem adicional de Tim Castle)