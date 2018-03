Parlamento francês ratifica reforma constitucional de Sarkozy

Os parlamentares franceses, reunidos no Congresso no Palácio de Versalhes, aprovaram nesta segunda-feira, 21, por uma margem de um só voto, a revisão da Constituição impulsionada pelo chefe de Estado, Nicolas Sarkozy, e seu governo conservador. O texto amplia os poderes do Parlamento, delimita os do presidente e dá novos direitos aos cidadãos. Veja também: Entenda a reforma da Constituição francesa Reforma da Constituição pode levar Sarkozy à derrota política O projeto foi ratificado por 539 votos a favor (a maioria requerida era de 538 votos, 60%) e 357 contra. O primeiro-ministro francês, François Fillon, tinha ressaltado que "cada voto contará", ao pedir aos legisladores que apoiassem esta "renovação" das instituições, mas, mesmo assim, os analistas achavam que a margem seria maior. Sarkozy, que tinha multiplicado as chamadas aos legisladores do partido conservador governante, a União por um Movimento Popular (UMP), e outros para pedir o voto, se salvou do que teria sido o primeiro grande fracasso de seu mandato. O resultado para Sarkozy é "patético", afirmou o chefe do opositor Partido Socialista (PS), Jean-Marc Ayrault, na Câmara dos Deputados. O único legislador socialista que votou a favor da reforma foi o ex-ministro Jack Lang, que tinha feito parte da comissão que elaborou as propostas de revisão constitucional. Lang é "o único" socialista que não jogou "o jogo da solidariedade coletiva", criticou Ayrault. O presidente da Câmara dos Deputados, Bernard Accoyer, que participou da votação, algo inusitado, reconheceu que o resultado foi "extraordinariamente apertado". Em uma tentativa de minimizar o resultado apertado, lembrou que a criação da República francesa foi aprovada no Palácio de Versalhes com a margem de um voto. "Agora temos os instrumentos para aproximar os franceses de seus parlamentares e de suas instituições, e para fazer um trabalho melhor para a democracia", afirmou Accoyer. Mas, para o socialista Julien Dray, a pouca margem de hoje é "um sinal" e a reforma tem "pouco alcance."