Parlamento italiano aprova imunidade para Berlusconi

O parlamento italiano aprovou uma lei nesta terça-feira, 22, concedendo ao primeiro-ministro Silvio Berlusconi imunidade a processos judiciais, uma vitória ao bilionário conservador que há muito se queixa da perseguição de procuradores "tendenciosos". Apesar dos protestos da oposição centro-esquerdista, o Senado deu sua aprovação final à legislação que impede processos criminais contra as quatro principais autoridades eleitas da Itália, incluindo o premiê, enquanto estiverem no cargo. Críticos dizem que a lei foi feita sob medida para livrar o magnata da mídia de 71 anos de dores de cabeça, como o caso de corrupção contra ele e o advogado britânico David Mills, em Milão. "Os cidadãos têm o direito de saber se o seu primeiro-ministro é ou não um criminoso", disse o parlamentar de centro-esquerda Antonio Di Pietro, um ex-magistrado que atuou no combate à corrupção. Anna Finocchiaro, líder do Partido Democrático no Senado, disse que a legislação elevou Berlusconi a um status próximo ao de um monarca. Mas aliados dizem que a medida permitirá às principais autoridades do país, que incluem também o presidente e os líderes de ambas as Casas do parlamento, governar sem distrações legais. A lei deve ser assinada pelo presidente da Itália, Giorgio Napolitano, e publicada no diário oficial do país para entrar em vigor.