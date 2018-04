Parlamento turco acaba com proibição a véu islâmico O parlamento turco decidiu no sábado encerrar a proibição do uso do véu islâmico por alunas universitárias, uma marco histórico que alguns turcos dizem que irá enfraquecer os alicerces do estado secular. O parlamento, dominado por membros do Partido AK, de centro-direita, aprovou a emenda constitucional por 411 votos a 103. "A proposta de mudar a Constituição foi aprovada. Eu espero que isso ocorra pelo bem da Turquia e espero que isso seja feito num espírito de tolerância e reconciliação", disse o presidente do parlamento, Koksal Toptan, a legisladores após a votação. Mas, destacando a emotividade que a questão do véu desperta, dezenas de milhares de pessoas agitando bandeiras turcas e cantando slogans secularistas promoveram uma onda de protestos contra as mudanças a poucos quilômetros do parlamento, no centro de Ankara. A discussão em torno do véu mexe com o coração da Turquia, um país muçulmano, mas com orientação ocidental e de uma identidade complexa. O AK, partido do primeiro-ministro Tayyip Erdogan, que tem raízes islâmicas, afirma que a proibição é uma negação injusta aos direitos individuais e à liberdade religiosa no país, candidato a ingressar na União Européia e onde dois terços das mulheres cobrem suas cabeças. A mulher e as filhas de Erdogan usam o véu, assim como familiares do presidente Abdullah Gul e de muitos ministros do AK. Mas a elite secular turca, que inclui juristas, reitores universitários e generais do exército, defende a proibição do véu como uma medida crucial para a manutenção da separação estrita entre Estado e religião. A proibição em universidades remonta à década de 1980, mas foi significativamente enrijecida em 1997, quando generais do exército, com apoio da população, derrubaram um governo acusado de ser "muito islâmico".