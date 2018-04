Parlamento ucraniano vota acordo de defesa com Rússia em violenta sessão

KIEV - O parlamento ucraniano aprovou nesta terça-feira, 27, um polêmico acordo que autoriza a permanência de uma base russa na Crimeia (sobre o Mar Negro) em uma sessão marcada por incidentes violentos no recinto e por uma manifestação de milhares de opositores do lado de fora, de acordo com informações da agência de notícias AFP.

Os deputados aprovaram, por 236 votos a favor (de um total de 450 presentes), o acordo que prevê a permanência da base russa até 2042.

A sessão foi marcada por incidentes durante os quais o presidente da câmara, Volodimir Litvin, foi atacado por ovos.

Nos arredores do parlamento, milhares de oposicionistas pró-Ocidente manifestavam com gritos de "Morte aos traidores!" e "A Crimeia é nossa, fora a frota de Moscou!".

Forças de segurança tentaram frear o avanço dos manifestantes até a sede do Legislativo e manter o grupo separado de centenas de partidários do presidente Viktor Yanukovich, reunidos atrás de um cartaz que dizia "Ucrânia e Rússia, aliados estratégicos".