Partido antiimigrantes vence eleição parlamentar na Suíça

O Partido do Povo Suíço (SVP, de direita) ampliou sua bancada parlamentar na eleição de domingo, recebendo 29 por cento dos votos após uma campanha marcada pela polêmica sobre a imigração. O SVP, que já tinha a maior bancada, disse que não vai exigir mudanças na composição da coalizão de governo nem do Conselho Federal, o poder executivo composto por sete ministros dos quatro maiores partidos. A vitória do SVP já era muito esperada. A campanha do partido foi marcada pelo protagonismo de seu líder, o populista Christoph Blocher, e por um cartaz em que "ovelhas brancas", representando os suíços, expulsavam uma "ovelha negra" imigrante do país. O partido acusa estrangeiros pelo aumento da criminalidade na Suíça. A campanha foi muito criticada pelos adversários, e -- coisa rara na Suíça -- houve incidentes de violência durante um comício do SVP em Berna. O presidente do SVP, Ueli Maurer, disse que o resultado é o melhor obtido por qualquer partido suíço desde 1919. Ele prometeu manter a agenda do partido, que inclui arquivar qualquer proposta ainda existente de adesão à União Européia. "A questão da ascensão à União Européia deve desaparecer do último cérebro agora", disse Maurer após o anúncio dos primeiros resultados. "Vamos reduzir impostos. Vamos criar segurança." REUTERS FE