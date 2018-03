Partido leiloa jogo de tênis com Blair para arrecadar fundos

Disputar uma partida de tênis com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair é um dos prêmios de um leilão destinado a arrecadar fundos para o endividado Partido Trabalhista britânico. As finanças do partido nunca estiveram em situação tão negativa nos mais de dez anos que está no poder como agora: apenas 17 pessoas doaram mais de 1 mil libras (1.260 euros) no primeiro trimestre do ano. Os trabalhistas acumularam dívidas de 24 milhões de libras (mais de 30 milhões de euros) e, para tentar sair do vermelho, pediram a ajuda de algumas de suas estrelas. "Oferecemos prêmios que normalmente não podem ser comprados com dinheiro", disse ao diário The Guardian Richard Carbon, ex-secretário de Estado para o Esporte e organizador do jantar de arrecadação de fundos que será realizado em 10 de julho, em Londres. Segundo o jornal, o maior prêmio da noite será justamente a possibilidade de disputar uma partida de tênis com Tony Blair. Entre os outros prêmios da noite estão a possibilidade de assistir a uma corrida de fórmula 1 em qualquer lugar do mundo, e um convite para almoçar com o técnico do Manchester United, Alex Ferguson.