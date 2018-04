Partidos alemães apoiam ex-ativista como presidente A chanceler alemã Angela Merkel curvou-se à pressão neste domingo e concordou em apoiar o ex-ativista do leste da Alemanha Joachim Gauck para a presidência do país. O acordo evitou um confronto com partidos de oposição que poderia distrair Berlim de solucionar a crise de dívida da zona do euro.