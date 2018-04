Partidos no poder tem perdas em votação europeia

Eleitores puniram vários governos nacionais enfrentando a crise econômica global nas eleições parlamentares da Europa, como mostram pesquisas de boca-de-urna no último dias das eleições no domingo.

Embora partidos de centro devam manter o controle na assembléia de 736 membros, que define muitas leis pan-Europeias, pesquisas mostram que partidos na Letônia, Grécia e Irlanda tiveram desempenho ruim.

As consultas mostram que os conservadores unidos à chanceler Angela Merkel permanecem um grupo forte na Alemanha, mas com perda de votos nas eleições, amplamente consideradas como um teste do sentimento do público antes das eleições nacionais em setembro.

Pesquisas de opinião antes da votação sugeriam que governos da Grã-Bretanha, Espanha, Bulgária e Hungria enfrentariam perdas, e partidos de extrema direita poderiam ter ganhos em alguns países, se o comparecimento às urnas fosse baixo entre os 375 milhões de eleitores.

Uma pesquisa de boca-de-urna realizada por um grupo grego mostrou que os partidos europeus de centro-direita ganharam terreno às custas das legendas de esquerda.

Os partidos de centro-direita ficaram com 39,5% dos votos, acima dos 36,6% em 2004, assegurando 291 dos 736 lugares do parlamento, segundo estimativas da Kapa Research.

A pesquisa mostrou ainda que o Grupo Socialista Europeu ficou com 26%, abaixo dos 27,6% cinco anos atrás.

Consequências

Embora não haja consequências formais para os governos derrotados na votação europeia, eles devem enfrentar pressões por mudanças nas políticas nacionais.

"Aparentemente as eleições não serão um triunfo ou um grande momento para a democracia europeia", disse Thomas Klay, do Conselho Europeu de Relações Exteriores.

"Governos nacionais criaram a imagem de que a Europa é bem inútil por não ser capaz de dar uma mensagem suficientemente forte, convincente e unida em meio à maior crise econômica desde os anos 30."

Eleição

Dezenove países membros da União Europeia votaram no quarto e último dia das eleições. Os outros oito já votaram para o parlamento, que tem a última palavra na indicação de líderes da União Europeia e no orçamento dos países-membros.

Muitos eleitores estão preocupados com o aumento do desemprego e dizem que a UE fez muito pouco e agiu muito tarde para combater a crise econômica. Outros dizem que a UE está muito distante e tem pouco impacto no dia-a-dia das pessoas. Alguns simplesmente não entendem um sistema em que o parlamento divide poder com o executivo da Comissão Europeia e com o Conselho dos chefes de Estado e governo da UE.

Sobre o Parlamento

Desde as primeiras eleições diretas similares, realizadas em 1979, os poderes do bloco europeu não pararam de crescer. Agora, mais de 375 milhões de pessoas dos 27 Estados-membros da UE poderão escolher, para mandato de cinco anos, seus 736 representantes. O Parlamento Europeu encarna a soberania popular em escala continental, embora seja ainda desconhecido para a grande maioria. Nos últimos anos, o poder e a influência dos eurodeputados cresceram constantemente, com sucessivos tratados e reformas apresentados.

O Parlamento Europeu tem sua sede oficial em Estrasburgo (França), cidade que durante séculos foi disputada de forma sangrenta por franceses e alemães. A Eurocâmara divide sua atividade também entre dois outros centros de trabalho, situados a várias centenas de quilômetros de Estrasburgo: Bruxelas e Luxemburgo.

Na cidade francesa é realizada a maior parte das sessões plenárias - pelo menos 12 ao ano. Em Bruxelas, se reúnem as comissões parlamentares e os chamados "miniplenários". E em Luxemburgo estão estabelecidos os serviços administrativos da instituição. O órgão trabalha nas 23 línguas oficiais da UE, com 800 a mil intérpretes sendo necessários para cada sessão plenária. Um terço das despesas totais do Parlamento tem relação direta com necessidades de tradução.

Na instituição, os deputados não se reúnem por nacionalidades, mas por afinidade ideológica. Atualmente existem sete grupos políticos no Parlamento Europeu, além dos deputados independentes. Os principais blocos são Partido Popular Europeu-Democratas Europeus (PPE-DE); Partido Socialista Europeu (PSE); Aliança Liberal-Democrata para a Europa (Alde); União para a Europa das Nações (UEN, de caráter soberanista); e Verdes-Aliança Livre Europeia (Verdes-ALE).

O Tratado de Lisboa ampliará ainda mais as áreas nas quais o Parlamento poderá legislar em pé de igualdade com o Conselho Europeu, instituição realmente decisória e composta por ministros e representantes dos 27 Governos que formam a UE. O novo tratado foi assinado em dezembro de 2007 mas ainda está pendente de ratificação.