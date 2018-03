Passageiros de avião rendem sequestrador bêbado na Turquia Um homem bêbado despertou um alerta de sequestro em um avião da Turkish Airlines que voava para a Rússia na quarta-feira, depois de passar um bilhete para o piloto, dizendo que estava bêbado, informou uma importante autoridade da aviação turca. O homem, porém, foi detido pelos passageiros, disse uma porta-voz do aeroporto à Reuters. Temel Kotil, chefe-executivo da Turkish Airlines, disse à NTV: "Soubemos que o passageiro estava bêbado". Os passageiros do avião, que vinha de Antalya, renderam o sequestrador depois que ele disse ter uma bomba presa ao corpo, disse a porta-voz da TAV, operadora do aeroporto. Não foi encontrada nenhuma bomba ou arma com ele. O avião, que tinha 164 passageiros -- a maioria de turistas russos-- e 7 tripulantes, pousou em segurança em São Petersburgo, segundo a mídia turca. "O passageiro mandou um bilhete ao capitão, dizendo: 'leve-me para dentro (da cabine) ou vou explodir a boma que tenho", disse Kotil à agência de notícias estatal Anatolian. O piloto se recusou a abrir a porta e o homem foi rendido pelos passageiros, segundo Kotil. Os sequestros de aviões são comuns na Turquia, onde operam vários grupos radicais (desde separatistas curdos até militantes de extrema esquerda). Vários sequestros terminaram bem nos últimos dois anos, sem mortos. No ano passado, dois homens sequstraram um vôo que vinha do Chipre para Istambul, mas se renderam e libertaram os reféns depois de forçar o avião a pousar no sul da Turquia. (Por Ercan Ersoy e Daren Butler)