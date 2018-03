Pelo menos quatro militares russos morrem em emboscada na Chechênia

Pelo menos quatro militares russos morreram e nove ficaram feridos em uma emboscada junto à localidade de Dzhani-Vedeno, no sul montanhoso da Chechênia, informou nesta segunda-feira a agência russa "Interfax". O combate aconteceu quando um grupo de policiais chechenos e soldados do destacamento especial "Sul" das forças do Interior da Rússia retornavam de uma operação na localidade de Dargo. Uma chuva de estilhaços atingiu o comboio e um dos veículos acabou tombando. Três combatentes do destacamento de elite morreram e outros sete ficaram feridos. A emboscada também matou o chefe da Polícia da região de Vedeno, Serguei Narvatov, e feriu outros dois homens. Forças policiais e das tropas do Interior rastreiam as florestas da região na busca dos autores da emboscada.