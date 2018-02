Pesquisa aponta pior desempenho de trabalhistas em 20 anos

O Partido Trabalhista, do primeiro-ministro britânico Gordon Brown, está 14 pontos atrás do oposicionista Conservador, pior desempenho da legenda em mais de 20 anos, mostrou pesquisa divulgada pelo jornal Guardian na terça-feira. O levantamento, publicado antes de uma eleição parlamentar na quinta-feira no noroeste do país, mostrou forte queda na confiança na capacidade dos trabalhistas de governar, com muitos eleitores do partido considerando que Tony Blair era melhor primeiro-ministro que Brown. O apoio aos trabalhistas ficou em 27 por cento, sete pontos menor do que no mês passado e o menor nível já registrado desde que o Guardian iniciou sua série de pesquisas em parceria com o instituto ICM em 1984. Os conservadores têm 41 por cento de apoio, dois pontos acima do levantamento anterior. O terceiro maior partido da Grã-Bretanha, os liberais democratas, viram o apoio à legenda crescer três pontos, para 22 por cento. Os trabalhistas sofreram uma dura derrota nas eleições locais do mês passado na Inglaterra e no País de Gales e ficaram na terceira colocação geral atrás dos conservadores e dos liberais democratas. O ICM conduziu a pesquisa entre 16 e 18 de maio e ouviu 1.008 adultos por telefone em todo o país. A próxima eleição nacional está marcada para maio de 2010. (Reportagem de Kate Kelland)