Pesquisa eleitoral mostra liberal democratas à frente no Reino Unido

Clegg, Cameron e Brown protagonizaram primeiro debate na televisão britânica. Ken McKay/Efe

LONDRES - O Partido Liberal Democrata assumiu a liderança das pesquisas de intenção de voto no Reino Unido, revela uma pesquisa divulgada neste sábado, 17, dois dias após o país ter realizado seu primeiro debate eleitoral televisionado, do qual Nick Clegg saiu vencedor.

O estudo do BPIX indica que os liberais democratas, grupo liderado por Clegg, obteve 32% das intenções de voto, um crescimento de 12 pontos percentuais desde a última pesquisa. O Partido Conservador, cujo candidato é David Cameron, ficou logo atrás, com 31% dos votos e registrou uma queda de 7 pontos. Já os trabalhistas, do atual primeiro-ministro, Gordon Brown, enfrentaram uma queda de três pontos e ficaram nos 28% de indicações.

A pesquisa foi feita com 2,149 eleitores na sexta-feira, apenas um dia depois de os três nomes que disputam o cargo de premiê se enfrentaram no primeiro debate eleitoral televisionado da história do país.

Segundo diversos levantamentos realizados logo após o debate, os eleitores apontaram Clegg como o vencedor. O liberal democrata teve uma performance bastante superior a Cameron e Brown, sendo apoiado por mais da metade dos eleitores segundo os números de algumas pesquisas.