Pesquisas apontam Clegg como vencedor do primeiro debate no Reino Unido

Clegg, Cameron e Brown protagonizaram o 1º debate televisionado no Reino Unido. Ken McKay/Efe

LONDRES - O líder do Partido Liberal Democrata do Reino Unido, Nick Clegg surgiu como um potencial nome para ocupar o cargo de primeiro-ministro após o primeiro debate eleitoral transmitido pela televisão da história britânica, revela uma pesquisa publicada nesta sexta-feira, 16, e realizada pelo jornal The Guardian e pelo centro de pesquisas ICM.

Segundo o estudo, um quarto dos eleitores que assistiram ao debate desta quinta-feira, do qual também participaram o atual premiê, Gordon Brown, do Partido Trabalhista, e o líder conservador, David Cameron, disseram que mudariam de voto, sendo que a maioria optaria pelos liberais.

Clegg também foi o preferido entre os eleitores quando questionados sobre quem venceu o debate. O liberal foi apontado como o vencedor por 51%, enquanto Cameron e Brown receberam 20% e 19% das indicações respectivamente.

Os próprios partidários dos trabalhistas e dos conservadores admitiram a vitória de Clegg. Brown foi considerado o vencedor por 43% de seus eleitores, enquanto o liberal foi apontado por 44%. Entre os conservadores, 44% apontaram Cameron como o vencedor, mas Clegg foi considerado o melhor por 46%.

Segundo o levantamento, Clegg fez as intenções de voto nos liberais subir 14 pontos percentuais. Seu partido foi escolhido por 35% dos eleitores, pouco atrás dos conservadores, que teriam 36% dos votos. Os trabalhistas ficaram bem atrás, com apenas 24%.

A pesquisa ainda aponta que Clegg teve um grande impacto no que diz respeito à transição de votos entre os líderes. Segundo os dados, 23% das pessoas que assistiram ao debate mudaram de ideia em quem irão votar. Entre os eleitores conservadores, esse índice é de 25%. Por parte dos trabalhistas, chega a 21%.

Mais da metade dos que disseram que irão mudar o voto apoiará os liberais democratas - 54%. Outros 17% revelaram que transfeririam o voto para os trabalhistas. Já os conservadores atraíram apenas 13% de novos eleitores.

Outras pesquisas

A vitória de Clegg foi reafirmada por outros órgãos de pesquisa britânicos. A Times Populus fez um levantamento no qual 61% apontaram o liberal como o vencedor do debate, enquanto Cameron e Brown receberam 22% e 17% das indicações respectivamente.

Embora com menos expressividade, ele também saiu vitorioso na pesquisa da Sky News, com 37% dos eleitores considerando-o o melhor da noite. Brown teve 32% dos votos e Cameron, 31%.

O estudo do site YouGov, do jornal The Sun, tradicionalmente apoiador dos trabalhistas, também colocou Clegg como o vencedor do debate com 51%, enquanto Cameron teve 29% e Brown ficou bem atrás, com 19%.

Na pesquisa divulgada pelo canal ITV, transmissor do debate, 43% consideraram Clegg o ganhador, frente a 26% que deu a preferência a Cameron e 20% que escolheram o atual premiê.