Plano para crise da dívida na UE virá em pacote completo--Merkel

A declaração de Merkel foi vista como um balde de água fria nas esperanças de uma decisão rápida para as iniciativas contra a crise da dívida da zona do euro.

A Alemanha enfrenta crescente pressão da Comissão Europeia e os seus parceiros da zona do euro para reforçar um fundo de emergência para os Estados membros com problemas.

"Se a discussão é sobre um pacote adicional de medidas, é de suma importância que desenvolvamos uma estratégia completa, que deve incluir uma coordenação econômica mais cuidadosa", disse Merkel em uma entrevista à imprensa em Mainz, após reunião com outros membros do seu Partido Democrata Cristão.

"Não se pode simplesmente decidir um aspecto particular qualquer por dia", acrescentou ela.

Berlim insiste que não vê necessidade de se comprometer a enviar mais fundos para a Linha de Estabilidade Financeira Europeia, que no momento detém 440 bilhões de euros (990 bilhões de reais), e que até agora serviu para o resgate apenas da Irlanda.

Em vez disso, o governo alemão está aberto a uma discussão para permitir que o fundo existente seja utilizado na íntegra.

Fontes da UE disseram à Reuters, no entanto, que a urgência de Berlim para impulsionar o fundo tinha diminuído esta semana, depois de leilões de títulos de sucesso na Espanha e em Portugal, os dois países considerados com maior risco, depois do resgate da Grécia e da Irlanda no ano passado.

Em vez disso, a Alemanha está pressionando por medidas mais amplas de combate à crise, que devem ser discutidas em uma cúpula de líderes da União Europeia, em março.