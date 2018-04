Plataforma de petróleo britânica é esvaziada após alerta

Autoridades britânicas retiraram os trabalhadores de uma plataforma de petróleo neste domingo, 10, após um alerta de segurança. Cerca de 540 deixaram o local em segurança em uma operação que envolveu 13 helicópteros e um avião. O motivo do alerta ainda não é conhecido, mas segundo a rede de televisão Sky News, as aeronaves levaram uma unidade do esquadrão antibomba. A plataforma fica no mar do Norte, a 270 quilômetros da cidade de Aberdeen, na Escócia. Segundo a BBC, os empregados estão sendo levados para outras plataformas na região. Um porta-voz para a guarda costeira de Aberdeen disse que é uma operação em "grande escala". Segundo ele, duas plataformas estão envolvidas, mas apenas uma está sendo evacuada. Britannia Operator Limited, dona da plataforma, confirmou que o incidente está sendo investigado e afirmou que a empresa está fazendo de tudo para resolver a situação. O Ministério da Defesa britânico informou que cinco helicópteros das forças armadas britânicas (RAF) participam da operação juntamente com a guarda costeira. "É um incidente pouco comum, essa é a melhor maneira de descrevê-lo. Mas nós estamos adotando os procedimentos adequados", afirmou Barry Neilson, das forças armadas. Ele disse que há relatos de que uma mulher na plataforma teria iniciado o incidente, mas disse não poder fornecer detalhes. A Press Association disse que um dispositivo havia sido encontrado no local, mas Neilson disse "não ter certeza sobre um dispositivo". Segundo Neilson, a operação poderá envolver o envio de especialistas em explosivos.