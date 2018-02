Podemos torna-se principal força política na Espanha, diz pesquisa

O Podemos, liderado pelo cientista político de 36 anos Pablo Iglesias, tem reunido o sentimento anti-establishment há meses ao atrair jovens para a política após o movimento dos "Indignados" que ocupou as praças espanholas três anos atrás pedindo um novo modelo político.

O firme crescimento do Podemos nas pesquisas adiciona pressão ao governista Partido Popular (PP) e ao oposicionista Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) na disputa, já pressionados por temas como a independência da Catalunha, casos de corrupção e economia fraca. A pesquisa da Metroscopia publicada neste domingo pelo jornal El Pais marcou a primeira vez que a nova força esteve em primeiro em uma eleição nacional.

De acordo com a pesquisa, o Podemos venceria com 27,7 por cento dos votos caso a eleição ocorresse hoje, à frente do oposicionista PSOE com 26,2 por cento. O PP ficaria em terceiro com 20,7 por cento.

(Por Julien Toyer)