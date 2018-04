Polícia britânica diz que chamas são causadas por incêndio A polícia britânica confirmou que chamas de forte intensidade atingiam a parte leste de Londres nesta segunda-feira e disse que, ao que parece, trata-se de um incêndio. Um porta-voz afirmou que as chamas estão em uma propriedade industrial na área de Stratford e acrescentou que "nada sugere no momento que seja outra coisa que não um incêndio". Segundo o serviço de ambulâncias, não há relatos de vítimas no local. (Reportagem de Kate Kelland)