Polícia de Londres prende seis suspeitos de terrorismo

LONDRES - Cinco homens e uma mulher suspeitos de preparar ataques terroristas foram presos em operações da polícia em diferentes pontos de Londres nesta quinta-feira, 5, informou a Polícia Metropolitana.

A polícia disse que a operação não tem ligação com os Jogos Olímpicos, que começam em 27 de julho, e que faz parte de uma ação liderada pelo serviço de inteligência.

Um homem de 29 anos foi preso em uma rua da zona oeste de Londres, enquanto os outros suspeitos, com idades entre 18 e 30 anos, foram detidos em endereços residenciais no leste e no oeste da capital britânica.

Um homem de 24 anos ficou ferido durante a operação, mas não precisou ser levado a um hospital.

A polícia disse que os seis foram presos por suspeita de "armar, preparar ou instigar atos de terrorismo" e foram levados a uma delegacia no sudeste de Londres. Detetives também realizaram buscas em oito casas e em um endereço comercial da cidade.

As forças de segurança britânicas estão em alerta máximo para qualquer sinal de problema antes dos Jogos Olímpicos. Sete anos atrás, ataques suicidas coordenados mataram 52 pessoas em Londres.