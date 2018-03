Polícia dispersa seguidores de Karadzic em Belgrado A polícia usou gás lacrimogêneo na terça-feira para dispersar jovens arruaceiros durante uma manifestação em prol do ex-líder servo-bósnio Radovan Karadzic, preso sob suspeitas de crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade. Enquanto isso, advogados dele tentam evitar sua extradição para o tribunal especial da ONU em Haia, que o indiciou há 11 anos por atrocidades cometidas durante a guerra de independência da Bósnia (1992-95). Karadzic foi preso na semana passada nos arredores de Belgrado, onde vivia sob nome falso, com uma longa barba branca, prestando serviços de medicina alternativa. Ele ainda é visto por muitos nacionalistas sérvios como um herói. Cerca de 10 mil pessoas compareceram à manifestação no centro de Belgrado, muitas delAs vindas de ônibus de redutos nacionalistas do interior. Durante o evento, algumas dezenas de jovens ligados a torcidas uniformizadas atiraram rojões, pedras e lixeiras contra os policiais, que reagiram com cassetetes e bombas de gás. A imprensa sérvia disse que dez policiais e dez civis ficaram levemente feridos. "Vim aqui protestar contra a extradição de Karadzic", disse Slobodanka Sanojevic, de 60 anos, antes da confusão. "Ele é um grande homem, criou um Estado para os sérvios [da Bósnia] e salvou as crianças sérvias do genocídio." As principais acusações contra Karadzic dizem respeito ao cerco de 43 meses contra Sarajevo, que matou 11 mil pessoas, e ao massacre de 8.000 muçulmanos em Srebrenica. Sua entrega ao tribunal de Haia é importante para a aproximação da Sérvia com a União Européia, o que parece ser intenção do governo pró-ocidental que tomou posse neste mês. Belgrado quer transferi-lo rapidamente, para evitar mais manifestações e também para obter benefícios econômicos -- na terça-feira, a UE adiou uma decisão sobre um tratado, pois diplomatas disseram que antes gostariam de ver a extradição de Karadzic, o que ainda depende do julgamento de um recurso. Na tarde de terça-feira, uma funcionária da Justiça de Belgrado disse que o recurso ainda não havia sido protocolado. Juristas dizem que a lei não é clara sobre o prazo para isso. Fontes dos serviços de segurança disseram que há dezenas de opções para uma transferência discreta de Karadciz, envolvendo veículos disfarçados, saídas secretas, operações de madrugada e falsas caravanas para enganar os jornalistas de plantão no tribunal, na prisão e no aeroporto. Um advogado que trabalha para Karadzic disse que o réu está bem disposto e já prepara sua defesa. Ele recebeu dois ternos para as audiências, um claro e outro escuro. (Reportagem adicional de Ljilja Cvekic)