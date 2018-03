Polícia divulga foto de homem-bomba de atentado em Manchester

MANCHESTER, INGLATERRA - A Polícia britânica divulgou fotos de Salman Abedi, suspeito de ser o homem-bomba responsável pelo atentado em Manchester na última segunda-feira, 22. As imagens foram captadas por câmeras de segurança pouco antes do atentado.

Nas imagens, o homem, de 22 anos, aparece usando um casaco preto, óculos, um boné cinza e uma mochila nas costas. A Polícia pediu aos cidadãos que façam contato se puderem dar alguma informação sobre o suicida durante os dias 18 e 22 de maio.

De acordo com a Polícia, Abedi é um inglês com origem no Líbano e detonou um explosivo de fabricação caseira no Manchester Arena na saída de um show de Ariana Grande, o que causou 22 mortos e 64 feridos.

Atualmente, 11 suspeitos estão sendo interrogados, incluindo um irmão do suicida. A Polícia também já localizou uma série de endereços em Manchester e na região metropolitana, alguns deles em que Abedi esteve, onde foram encontrados materiais que podem ter sido utilizados na confecção da bomba.