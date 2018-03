Polícia espanhola detém 8 acusados de ligação com terrorismo

A Polícia deteve nesta terça-feira, 10, oito pessoas em diversas províncias espanholas, em uma operação contra o terrorismo islamita que continua em andamento. Duas detenções ocorreram na região da Catalunha, cinco na província mediterrânea de Castellón e uma em Pamplona. Os detidos são acusados de realizar trabalhos de financiamento e de captação para a Jihad. Segundo as fontes, os detidos não estão relacionados com a operação contra o terrorismo islamita realizada em Barcelona em janeiro, na qual foram detidas várias pessoas que pretendiam realizar atentados com explosivos na cidade.