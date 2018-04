Polícia finlandesa prende jovem após ameaça via internet

A polícia da Finlândia prendeu um jovem de 16 anos que postou um vídeo no site YouTube com ameaças de ataque a uma escola. A ameaça aconteceu dias após oito pessoas terem sido assassinadas por um estudante que publicou vídeo similar na internet. Após massacre, Finlândia revê lei de armas Novas ameaças na web levam pânico a escola da Finlândia Segundo a polícia finlandesa, o adolescente disse que a gravação não passava de uma piada. O jovem, que vive em Maaninka, no leste do país, foi detido na sexta-feira, 9, e seu computador, confiscado, de acordo com nota da polícia divulgada neste domingo, 11. A ameaça em vídeo contra a escola em Maaninka acontece dias após Pekka-Eric Auvinen, de 18 anos, ter atirado em seis colegas, dois professores e em si mesmo com uma pistola na escola Jokela. Auvinen iniciou as publicações de vídeos nos quais afirmava planejar um massacre na última segunda-feira. A última gravação fora postada menos de uma hora antes do tiroteio. Ameaças parecidas foram feitas contra escolas em Kirkkonummi e Tuusula, também na Finlândia, na sexta, o que fez com que muitos estudantes saíssem das escolas antes do horário habitual.