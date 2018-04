Polícia grega entra em confronto com trabalhadores de estaleiro

Cerca de 250 trabalhadores do estaleiro Hellenic Skaramangas (HSY) forçaram sua entrada no complexo ministerial ao levantarem uma janela e invadiram o prédio entoando gritos de "nós queremos soluções, e não demissões".

O chefe do Estado-Maior do Exército, general Mihail Kostarakos, saiu para falar com os manifestantes, mas foi vaiado e provocado.

O confronto físico começou quando a polícia cercou os trabalhadores e usou cassetetes, conforme mostraram imagens de televisão.

Um homem com o rosto ensanguentado foi mostrado na TV, enquanto outro foi visto sendo arrastado pela polícia enquanto tentava entrar no prédio do ministério.

Os trabalhadores alegam que não são pagos há seis meses porque o Estado grego, que está quase falido, não pagou o proprietário do estaleiro, a Abu Dhabi Mar. A empresa não estava imediatamente disponível para comentar.

Protestos têm aumentado nos últimos dias contra medidas de austeridade que a Grécia prometeu a credores da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional em troca de ajuda para se manter solvente.

(Reportagem de Karolina Tagaris)