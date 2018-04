Polícia italiana prende 20 estrangeiros acusados de terrorismo

A polícia italiana prendeu 20 estrangeiros suspeitos de atividade terrorista, informaram fontes policiais nesta terça-feira, 6. A operação foi determinada por promotores públicos de Milão e ocorreu no norte da Itália e fora do país. Autoridades acreditam que os detidos possuem ligação com células islâmicas que recrutam e ajudam homens-bomba em potencial no Iraque e Afeganistão. A polícia disse que foram apreendidos materiais tóxicos e detonadores de longa distância para explosivos. As operações foram realizadas em Milão, Gênova e Bolonha. As ações podem se estender a outras cidades européias. Os promotores afirmam que a célula não pretendia realizar atentados na Europa e que seu objetivo era só o recrutamento.