Polícia italiana prende 40 suspeitos de pertencerem à máfia A polícia italiana informou que prendeu na quinta-feira 40 pessoas suspeitas de pertenceram à máfia, além de envolvimento na execução de seis italianos na cidade alemã de Duisburg neste mês. A polícia da cidade de Reggio Calabria, no sul do país, disse à Reuters que os presos pertencem à máfia ''Ndrangheta, cujas rixas levaram às mortes na Alemanha. "Nós prendemos 40 pessoas, mas ainda é muito cedo para dizer se aqueles envolvidos diretamente no massacre (de Duisburg) estão entre eles", disse um porta-voz da polícia. Dois dos presos são irmãos de duas das vítimas dos assassinatos em Duisburg, afirmou a polícia.