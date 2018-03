Polícia italiana prende 'ninja' que roubava fazendas

A polícia italiana prendeu um "ninja" russo que aterrorizava fazendeiros no norte da Itália. O homem, que ocultava sua identidade com roupas pretas, assaltou vários fazendeiros e suas famílias ameaçando-os com uma faca, de acordo com as autoridades. A polícia precisou de várias semanas para conseguir capturá-lo. Como manda a tradição japonesa, os ninjas são treinados para não serem detectados. Estes guerreiros apareceram inicialmente no Japão, no século 14, e tinham a reputação de assassinos e espiões eficazes. O "ninja" russo teria atacado várias vezes. Ele usava uma faixa preta de pano na testa, e trazia um arco em uma mão e uma faca amarrada à perna. O seu alvo era fazendas isoladas e o horário, tarde da noite, quando ele forçou os moradores da propriedade a entregarem dinheiro e objetos de valor, ameaçando-os inclusive com uma flecha. O temor levou muitas vítimas a só notificarem a polícia dos assaltos vários dias depois da ocorrência. Mas na noite de segunda-feira, o "ninja" acabou se dando mal. Depois de arrombar a porta da casa de uma fazenda, deu de cara com o morador, um homem idoso, que descia as escadas, armado. O morador tropeçou no último degrau e a arma disparou. Assustado, o "ninja" fugiu, montando em sua bicicleta e seguindo para uma plantação de milho nas proximidades, com a polícia no seu encalço. Os policiais acabaram prendendo o ninja em uma casa abandonada. Mais tarde ele foi identificado como Igor Vaclavic, um ex-soldado do Exército russo. Quando perguntaram porque escolheu esse disfarce, o prisioneiro afirmou que inspirou-se no seu ídolo de infância, Robin Hood.