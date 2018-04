Polícia italiana prende número 2 da máfia siciliana

A polícia italiana disse neste sábado, 23, que prendeu um importante chefe da máfia que estava foragido desde 1999 e estava na lista dos 30 fugitivos mais procurados da Itália.

Gerlandino Messina, 38, foi preso na cidade siciliana de Favara, próxima a Agrigento. Ele é acusado de diversos homicídios e associação criminosa com a máfia.

A imprensa italiana afirma que ele é considerado o número 2 da máfia siciliana, atrás apenas de Matteo Messina Denaro, que ainda está foragido.

A prisão é a mais recente de uma série de prisões de criminosos considerados de alto escalão dentro da máfia pela polícia italiana.

Segundo um comunicado do Ministério do Interior italiano, 28 dos 30 mais perigosos mafiosos estão agora na cadeia, mas a imprensa do país afirma que mais nomes foram adicionados à lista, que é regularmente atualizada pelas autoridades, e que outros 16 chefes da máfia ainda estão soltos.