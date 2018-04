Polícia prende 290 estudantes durante protestos na França

PARIS- O Ministério do Interior da França informou nesta segunda-feira, 18, que 290 jovens que se juntaram aos protestos contra a reforma da previdência no país foram presos. Ao menos 261 escolas aderiram à greve que tomou o país e paralisaram suas atividades nesta segunda, o equivalente a 6% dos institutos de ensino secundário do país.

Veja também:

Galeria de fotos: Protestos na França

Entenda: Reforma na previdência motiva greve

Gilles Lapouge: A revolta dos jovens

Especial: Veja o histórico de manifestações na França

Os estudantes, que normalmente não se preocupam com a idade mínima para a aposentadoria - aumentada de 60 para 62 anos com a reforma - colocaram fogo em carros e pneus, derrubaram uma cabine telefônica e jogaram os escombros na polícia no subúrbio de Nanterre, nos arredores de Paris, assim como em Lyon. Ao menos cinco policiais ficaram feridos.

As paralisações afetam principalmente o setor de combustíveis. Refinarias e depósitos de petróleo foram bloqueados, o que causa a falta de combustível em várias localidades. Mais de 1,5 mil postos de gasolina estão fechados.

As manifestações foram planejadas em mais de 200 cidades do país para amanhã, que será o sexto dia de protestos desde o início de setembro. Também espera-se que haja mais paralisações em aeroportos, estações de trem e escolas nesta terça.

A população teme que o aumento da idade mínima para a aposentadoria seja apenas um primeiro passo para destruir o Estado de bem-estar social francês, e críticos afirmam que o presidente Nicolás Sarkozy quer adotar um sistema "capitalista americano" e poderia encontrar outra solução para o problema, como exigir contribuições maiores dos empregadores.

O governo, por sua vez, afirma que a idade mínima para a aposentadoria estipulada é uma das menores na Europa, e que a expectativa de vida dos franceses aumentou. "Essa reforma é essencial, a França está comprometida com ela, e irá realizá-la", disse Sarkozy hoje.

A medida deve ser aprovada com folga no Senado nesta semana, após ter passado na câmara baixa do Parlamento, mas terá um preço para o governo conservador: a reforma impopular aumenta os índices de rejeição de Sarkozy.

Uma pesquisa publicada hoje pelo jornal Le Parisien mostra que 71% dos franceses apoia ou simpatiza com os grevistas.

Leia ainda:

Sarkozy monta gabinete de crise

Com AP