Polícia prende criminoso mais perigoso da Itália Um mafioso considerado o criminoso mais perigoso da Itália foi preso pela polícia nesta quinta-feira, informaram autoridades. O fugitivo, Franco Franzese, de 43 anos, foi detido na cidade siciliana de Palermo, segundo a polícia. Acredita-se que ele esteja associado a Salvatore Lo Piccolo, considerado, junto a Matteo Messina Denaro, o novo homem da máfia. "Esta é uma demonstração importante da eficiência da polícia e da capacidade do Estado de se opor à criminalidade com força", disse em um comunicado o ministro da Justiça da Itália, Clemente Mastella. Três pessoas foram presas com Franzese e podem enfrentar acusações de associação criminosa, disse a polícia. Franzese estava em um lista do Ministério do Interior dos criminosos mais perigosos da Itália e foi condenado à prisão perpétua.