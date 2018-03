Polícia prende homem que fez cinco reféns na Holanda

A polícia holandesa afirmou nesta segunda-feira, 16, que um homem manteve cinco reféns, entre eles um vereador, na Prefeitura da cidade holandesa de Almelo, a 150 quilômetros de Amsterdã. Ele foi detido horas depois, e nenhum dos seqüestrados foi ferido no incidente. O inspetor Ben Hendriks explicou, em entrevista coletiva, que dezenas de pessoas conseguiram abandonar o edifício, mas que restaram cinco reféns em seu interior. Como haviam antecipado meios de comunicação locais, o seqüestrador, que estava armado, é um homem de 41 anos, proprietário de um restaurante próximo à Prefeitura. Segundo a imprensa local, o dono do estabelecimento mantém há muito tempo um conflito com o governo local, que deseja fechar o restaurante por não ter licença de funcionamento. O vereador que se encontra detido, Bert Kuiper, pertence ao departamento responsável pela emissão deste tipo de permissão. Pouco antes do seqüestro houve um incêndio em um restaurante próximo à Prefeitura, mas não se sabe se há alguma relação entre os incidentes. Segundo a emissora holandesa NOS o causador do incêndio teria sido o proprietário do restaurante chamado "De Rechter", que ateou fogo em seu estabelecimento e em seguida teria queimado um carro em frente à Prefeitura. Matéria atualizada às 12h30.