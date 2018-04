Polícia prende três acusados de pertencer ao ETA na Espanha

A polícia espanhola prendeu nesta terça-feira, 23. três pessoas acusadas de pertencer ao grupo terrorista basco ETA na província de Guipúzcoa . Na mesma operação, foram apreendidos 75 quilos de explosivos.

Os policiais revistaram pelo menos três imóveis, um deles na região industrial da localidade de Usurbil, no qual foram detidos um homem e uma mulher. As fontes da luta antiterrorista não forneceram dados sobre a terceira detenção.

A operação, que começou na madrugada passada e que continua aberta, é dirigida pelo juiz da Audiência Nacional Baltasar Garzón.

As detenções acontecem quatro dias depois do assassinato do policial Eduardo Puelles, morto na sexta-feira na explosão de uma bomba em seu carro, que estava em um estacionamento da localidade de

Arrigorriaga, na província basca de Vizcaya.

Este foi o primeiro atentado com morte perpetrado pela ETA desde a posse do novo Governo autônomo basco liderado pelo socialista Patxi López, após quase três décadas de Executivos regionais

nacionalistas.