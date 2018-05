Polícia revela plano de 'atentado em grande escala' no Reino Unido

LONDRES- Autoridades de segurança britânicas informaram nesta terça-feira, 21, que um ataque terrorista em grande escala estava planejado contra locais públicos e de turismo do Reino Unido.

Ontem, 12 homens com idades entre 17 e 28 anos foram detidos, na maior operação contra terrorismo realizada no Reino Unido em quase dois anos. Ao menos cinco deles são de Bangladesh.

A polícia tem agora 28 dias para apresentar acusações contra os detidos, ou do contrário deverá colocá-los em liberdade.

Lord Carlile, auditor independente do governo para operações contra o terrorismo, afirmou hoje que o suposto plano parecia ser amplo e envolvia várias cidades britânicas, mas não citou nomes.

Entre os possíveis alvos dos atentados, estariam as Câmaras do Parlamento em Londres, assim como áreas de comércio em todo o Reino Unido, segundo uma fonte de segurança anônima revelou a Associated Press.

Esta conspiração não estaria relacionada a outro plano maior de atentados na Europa descoberto recentemente, que envolvia um tiroteio a esmo em cidades do Reino Unido, França e Alemanha.

As prisões de ontem também não teriam ligação com o atentado suicida do fim de semana passado na Suécia.