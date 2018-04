Polícia russa impede manifestação anti-governo e prende Kasparov A polícia russa deteve o líder da oposição e ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, neste sábado, durante um protesto contra o governo do presidente Vladimir Putin, oito dias antes das eleições parlamentares no país. Houve choque entre policiais e manifestantes no centro de Moscou após cerca de 3.000 pessoas tentarem entrar na sede central da comissão eleitoral do país. "Não à eleição. Pela Rússia. Contra Putin", gritaram os manifestantes, organizados pelo grupo de oposição Outra Rússia, que acusa Putin de acabar com a liberdade pessoal e com a liberdade de imprensa. O grupo, que une oponentes do Kremlin a liberais de livre mercado e anarquistas, também alega que uma eleição parlamentar em 2 de dezembro é injustamente favorável ao partido pró-Putin, Rússia Unida. A polícia interveio também em outros marchas do Outra Rússia este ano, agredindo militantes com bastões e detendo centenas. Mas as autoridades vinham adotando abordagens mais suaves. Neste sábado, policiais mantiveram distância até um esquadrão da polícia de choque bloquear a passeata. Um porta-voz de Kasparov informou qde um presidente pela primeira vez em nove anos. Líder trabalhista Rudd vence eleição nacional na Austrália BRISBANE (Reuters) - O líder do Partido Trabalhista da Austrália, Kevin Rudd, ex-diplomata de 50 anos, foi eleito novo primeiro-ministro do país neste sábado e terminou com os 11 anos de governo conservador de John Howard. EUA acusam grupo apoiado pelo Irã por ataque a mercado de Bagdá BAGDÁ (Reuters) - Militantes apoiados pelo Irã realizaram o ataque a bomba que deixou 13 mortos num mercado de Bagdá, acusaram neste sábado os militares dos Estados Unidos. A avaliação norte-americana sugere que as milícias xiitas podem estar mudando de tática. Economia britânica continuará estável, afirma Brown KAMPALA (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, disse neste sábado que uma desaceleração econômica dos Estados Unidos terá impacto na Europa nos próximos meses, mas previu que a economia da Grã-Bretanha continuará estável. Ataques suicidas no Paquistão matam 15 antes da volta de Sharif ISLAMBAD (Reuters) - Dois atentados com carros-bomba mataram neste sábado pelo menos 15 pessoas na cidade de Rawalpindi, no Paquistão, informaram os militares. Atentado mata nove civis e um soldado italiano no Afeganistão CABUL (Reuters) - Um atentado suicida a bomba nos arredores de Cabul, capital do Afeganistão, matou neste sábado nove civis, quatro deles crianças, e um soldado italiano, anunciou o Exército da Itália. Terremoto de magnitude 5,7 atinge norte do Chile--USGS WASHINGTON (Reuters) - Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu o norte do Chile, região que tem sido atingida por uma série de réplicas durante os últimos 10 dias, informou neste sábado o Serviço Geológico dos Estados Unidos.