Polícia teme falhas na tradução do inquérito do caso Madeleine

A polícia Judiciária portuguesa teme que tenham sido cometidas sérias falhas na tradução de depoimentos durante a investigação pelo desaparecimento da garota Madeleine McCann, o que levou os detetives a suspeitar de inconsistências nas declarações de vários envolvidos no caso, entre eles os pais da menor. Veja também: Imprensa revela quarto de onde Madeleine sumiu Segundo publicou o tablóide inglês Daily Mirror, os agentes policiais analisam supostos erros na tradução dos depoimentos dados por alguns dos amigos dos McCann que jantaram com os pais de Maddie na noite do desaparecimento, no último dia 3 de maio. "Na primeira parte da investigação foram tomadas dezenas de depoimentos. Foi um período de muita confusão", declarou uma fonte da investigação ao Daily Mirror. Por sua vez, o porta-voz oficial dos McCann, Clarence Mitchell, afirmou que os pais de Madeleine estão contentes que a polícia revise possíveis falhas. "Kate e Gerry disseram sempre que havia explicações inocentes para as supostas inconsistências em seus depoimentos", destacou o porta-voz. A polícia portuguesa foi acusada anteriormente por não haver mantido isolado o local onde a garota desapareceu - o quarto de hotel do complexo turístico de Ocean Club, em Praia da Luz, sul de Portugal -, por haver contaminado evidências forenses e por não ter controlado as fronteira portuguesas com maior velocidade e eficácia.