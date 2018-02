Polícia termina buscas em apartamento de membros do ETA

A polícia francesa concluiu na madrugada desta quinta-feira, 22, as buscas no apartamento em Bordeaux onde foi preso na última terça-feira um dos líderes do grupo basco ETA, Javier López Peña e mais três militantes. Reuters Segundo os investigadores, a polícia encontrou no apartamento cinco pistolas automáticas, substâncias usadas na fabricação de bombas, cerca de 1000 euros, documentos falsos e documentos internos do grupo. Os especialistas ainda devem investigar dois carros roubados que estavam em poder dos suspeitos. Os detidos serão transferidos para Paris nesta sexta-feira, 23, para comparecerem perante à Justiça. A prisão dos supostos membros do grupo, segundo fontes especializadas em antiterrorismo, "decapitou" o aparato político do ETA.