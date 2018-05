Policiais franceses denunciam agressão em aeroporto da Guiné Seis policiais franceses foram agredidos em um aeroporto da Guiné, na semana passada, enquanto levavam imigrantes ilegais de volta a seu país de origem, afirmou um relatório da polícia obtido pela Reuters. O incidente fez renascer na França um debate sobre a controvertida política de "escoltar" os imigrantes ilegais dentro de vôos comerciais. Durante essas operações, os agentes das forças de segurança costumam usar de violência contra os que resistem à repatriação. "De repente, e com muita violência, nos vimos sendo atacados", afirmou um relatório da polícia, descrevendo o momento em que os franceses tentavam entregar dois homens para autoridades no aeroporto de Conacri enquanto pessoas próximas os xingavam. "Recebemos um grande número de socos e chutes dos dois homens expulsos, de alguns passageiros e também de dois policiais que mas tarde reconhecemos em uma delegacia", disse o relatório, que descreveu o incidente ocorrido na quinta-feira passada como uma "emboscada". Nenhum representante da polícia francesa quis se manifestar sobre o ocorrido. Uma autoridade da polícia aeroportuária da Guiné, que pediu para ter sua identidade preservada, disse que a polícia judiciária do país investigava o caso. "Um dos passageiros afirmou ter sofrido abusos durante todo o vôo", afirmou. "Nunca tínhamos visto um caso como esse antes porque, em geral, quando há resistência, as companhias aéreas recusam-se a voar." Muitos dos imigrantes presentes na França vêm da África, onde o país europeu já manteve várias colônias. O incidente chama atenção para o sentimento de hostilidade alimentado por alguns africanos em relação à política francesa de imigração. Os policiais da França sofreram ferimentos, incluindo um lábio cortado, um queixo cortado e hematomas nas costas, afirmou o relatório. Eles também foram agredidos verbalmente na delegacia do aeroporto. (Reportagem adicional de Saliou Samb e Anna Willard)