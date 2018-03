Políticos franceses discutem antes da chegada de Betancourt A franco-colombiana Ingrid Betancourt receberá um tratamento especial ao desembarcar em Paris, ainda na sexta-feira, mas um conflito político interno a respeito da audaciosa operação de resgate que a libertou ameaça contaminar o clima amistoso. O presidente Nicolas Sarkozy e a mulher dele, Carla Bruni, devem estar presentes no aeroporto quando Betancourt, resgatada na quarta-feira depois de ficar seis anos sob o poder de uma guerrilha colombiana, chegar com sua família a bordo de um vôo especial vindo de Bogotá. Desde que tomou posse, no ano passado, Sarkozy desempenhou um papel de destaque nos esforços para garantir a libertação da ex-refém, incentivando a realização de negociações com a guerrilha e conclamando as autoridades colombianas a evitar qualquer ação militar arriscada. O governo francês, em consequência disso, não foi informado a respeito da missão de resgate realizada pelos militares colombianos, ao contrário do que ocorreu com os EUA. E Sarkozy só ficou sabendo da libertação de Betancourt depois de ela ter sido tirada da área de mata onde era mantida. A adversária de Sarkozy no pleito presidencial de 2007, a socialista Ségolène Royal, aproveitou-se desse fato e aconselhou seu antigo oponente a não tentar beneficiar-se politicamente da situação. "Todos sabemos que essa bem executada operação colombiana prova que as negociações com as Farc (a guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) foram inúteis e infrutíferas", afirmou Royal a uma rádio, durante uma visita ao Canadá. "Qualquer controvérsia ou ganho político seria algo totalmente incabível porque Nicolas Sarkozy não teve nenhuma participação na libertação (de Betancourt)", acrescentou. O tom incisivo das declarações dela manchou o clima de boa vontade política instalado com a soltura da franco-colombiana, que morou na França quando jovem e que possui nacionalidade francesa devido a um casamento hoje desfeito. "Não foi elegante da parte de Ségolène Royal dizer uma coisa dessas", afirmou Jérôme Chartier, parlamentar e membro do partido UMP (de Sarkozy). A ministra francesa dos Direitos Humanos, Rama Yade, disse: "Ségolène Royal imagina-se o tempo todo fazendo campanha. O povo francês não se deixará enganar pelas manobras políticas dela." A França abraçou a causa de Betancourt com afinco, tratando-a entusiasticamente como uma cidadã do país ao longo dos seis anos de cativeiro da refém, período durante o qual foram realizadas inúmeras passeatas e manifestações em nome dela. O governo francês enviou um avião oficial para Bogotá horas depois da libertação dela, levando até a Colômbia membros da família de Betancourt que moram em Paris bem como o ministro das Relações Exteriores da França, Bernard Kouchner. Kouchner disse à rádio RTL, na sexta-feira, que a soltura dela representava um claro sucesso pessoal para o presidente colombiano, Álvaro Uribe, que sempre rechaçou realizar concessões às Farc e descartou a possibilidade de manter negociações com a guerrilha. "Nem sempre ele concordou com as iniciativas da França", afirmou o chanceler. "Isso representa uma vitória para ele (Uribe), sem dúvida. Mas não significa uma derrota para os demais", acrescentou, recusando-se a fazer comentários sobre a polêmica com Royal. "Frequentemente, na função de chanceler, nós nos deparamos com experiências desagradáveis. Bem, desta vez, a experiência é positiva e eu vou aproveitar este momento." (Reportagem adicional de Laure Bretton)