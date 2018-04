População de Kosovo vai às urnas em eleições gerais

A população de Kosovo está votando neste sábado em eleições gerais, em meio à incerteza sobre o status da província. A eleição vai escolher prefeitos e também preencher cem das 120 vagas na Assembléia provincial. Os outros assentos são reservados para os sérvios e outras minorias étnicas. Kosovo é oficialmente parte da Sérvia, mas vem sendo administrada pela ONU (Organização das Nações Unidas) desde 1999. Membros da maioria albanesa querem a independência, uma posição apoiada pelos Estados Unidos e outros países. Mas a Sérvia é contra e tem o apoio da Rússia. Segundo o correspondente da BBC em Prístina, Nick Hawton, o governo em Belgrado fez apelos para que os sérvios de Kosovo boicotem as eleições, para não dar legitimidade a um governo que pode romper com a Sérvia em breve. O Conselho de Segurança da ONU estabeleceu um prazo até 10 de dezembro para concluir as negociações sobre o futuro de Kosovo. Os albaneses, mais de 80% dos habitantes da província, vêm expressando frustração com a demora no processo, e ameaçam declarar independência unilateralmente. A crise em Kosovo impressionou o mundo na segunda metade dos anos 90, quando o então presidente sérvio, Slobodan Milosevic, lançou uma brutal repressão ao Exército para a Libertação de Kosovo (ELK), braço armado da causa separatista. Em 1999, tropas da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) obrigaram os sérvios a deixar a província, e a crise passou a ser gerenciada por um grupo formado por Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália e Rússia.