Popularidade de presidente francês cai em julho

O resultado reflete uma série de más notícias econômicas e aumentos de impostos, menos de dois meses depois da posse do socialista na presidência francesa. De acordo com o levantamento do instituto LH2 para a revista esquerdista Le Nouvel Observateur, a aprovação a Hollande caiu de 58 para 53 por cento, enquanto seu primeiro-ministro, Jean-Marc Ayrault, manteve-se com 56.

Nos dias da pesquisa, 12 e 13 de julho, os jornais estavam dominados pela notícia de que a Peugeot deve fechar uma grande fábrica nos arredores de Paris. Nas últimas semanas, o desemprego no país atingiu o maior nível em 13 anos, a produção industrial teve uma queda superior à que se previa, e foram divulgados resultados mostrando estagnação do PIB no primeiro trimestre.

Analistas dizem que, por causa da situação econômica, Hollande não teve a mesma lua-de-mel pós-posse que presidentes anteriores. A pesquisa, que ouviu 966 pessoas, mostrou que o eleitorado de classe média está especialmente preocupado com o descumprimento das promessas de Hollande para melhorar o poder de compra e gerar empregos, e que as mulheres estão mais pessimistas do que os homens.

(Reportagem de Nicholas Vinocur)