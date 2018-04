Popularidade de Sarkozy bate novo recorde negativo A taxa de aprovação popular ao presidente da França, Nicolas Sarkozy, caiu ao menor nível desde a posse dele, há nove meses, segundo duas pesquisas divulgadas na segunda-feira. A pesquisa mensal do instituto Ipsos para o semanário Le Point mostrou queda de 10 pontos percentuais na aprovação de Sarkozy em um mês (de 49 para 39 por cento). No levantamento do instituto CSA para o jornal Le Parisien e a emissora i>Tele, a aprovação dele caiu de 48 para 42 por cento em um mês. Essas pesquisas não explicam a razão da queda, mas levantamentos anteriores haviam indicado que a população ficou descontente com o relacionamento de Sarkozy com a ex-modelo Carla Bruni, num momento de preocupação com a inflação. Sarkozy e Bruni se casaram no dia 2. Na pesquisa Ipsos, o número de pessoas que desaprovam o governo de Sarkozy subiu de 49 para 58 por cento. Foram ouvidas 944 pessoas nos dias 8 e 9. Já o primeiro-ministro François Fillon vem ganhando popularidade -- sua taxa de aprovação subiu de 45 por cento em janeiro para 52 por cento em fevereiro. O CSA ouviu 1.004 pessoas nos dias 6 e 7, e também indicou alta na popularidade de Fillon (de 42 para 47 por cento). O número de entrevistados que não confiam em Sarkozy subiu de 45 para 52 por cento. (Reportagem de Francois Murphy)