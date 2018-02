Portugal planeja nova reconstituição do caso Madeleine

A Polícia Judicial portuguesa planeja efetuar uma reconstituição do ocorrido na noite do dia 3 de maio de 2007, quando a garota britânica Madeleine McCann desapareceu do quarto de hotel em que estava hospedada no complexo turístico de Ocean Club, em Praia da Luz, sul de Portugal. Veja também: Interpol recebeu denúncias sobre Madeleine no Brasil Desaparecimento da menina inglesa faz um ano Cronologia do desaparecimento de Madeleine McCann Segundo declarou o advogado português Rogério Alves, jurista dos McCann em Portugal, a reconstituição irá ocorrer como estava planejado. A medida será realizada apesar das queixas dos pais da menina, que questionam a efetividade de uma reconstituição mais de um ano após o desaparecimento da garota. Alves, no entanto, disse que existem "indícios fortes" de que a operação policial poderá ser realizada nas próximas duas ou três semanas. "Temos poucas esperanças nos benefícios dessa medida e em como ela pode ajudar a descobrir o que ocorreu com Madeleine. No entanto, há indícios de que irá ocorrer", ressaltou o advogado. Os detetives portugueses querem que os médicos Kate Gerry McCann, pais da garota, voltem ao local para ajudar na reconstituição dos fatos.