Poucos aderem a protestos contra reformas na França Dezenas de milhares de trabalhadores franceses fizeram manifestações nesta terça-feira contra os planos do governo de reformar o sistema de aposentadoria e a semana de trabalho de 35 horas, mas o maior sindicato do país admitiu que a adesão foi menor do que esperado. A relativamente baixa participação, pelos padrões franceses, poderá encorajar o presidente do país, Nicolas Sarkozy, a levar suas reformas adiante, apesar dos vários meses de protestos contra uma série de aspectos das mudanças. "Estou aqui para fazer Sarkozy desmoronar", disse Alex Boulet, um trabalhador do sistema ferroviário que agitava uma bandeira sindical em Paris, onde a polícia informou que os protestos reuniram 18 mil pessoas. As estimativas dos sindicatos não foram divulgadas. As centrais sindicais CGT e CFDT convocaram protestos em mais de 120 cidades e vilas contra os planos do governo de ampliar de 40 para 41 anos o período de trabalho para requerer a aposentadoria e de conceder às empresas mais brechas para contornar a semana de 35 horas. A CGT havia estabelecido como meta reunir em todo o país mais de 1 milhão de pessoas nas manifestações, mas estimou em 500 mil o número dos que compareceram. O líder da CGT, Bernard Thibault, prometeu retomar a luta quando os trabalhadores retornarem descansados das férias de verão. "Vamos lançar rapidamente novas iniciativas para manter a pressão sobre os parlamentares (para votarem contra as reformas) e certamente nos organizaremos para um setembro quente", disse ele. Os sindicatos também fizeram convocações para uma greve, mas somente 2,8 por cento dos trabalhadores do setor público atenderam ao chamado, segundo o governo. A baixa participação talvez tenha sido resultado de cansaço depois de meses de greves de professores contra corte de empregos, trabalhadores do setor portuário contra reformas, pescadores e caminhoneiros contra o aumento dos preços dos combustíveis e outros protestos. As pesquisas de opinião indicam que o interesse pelas greves pode estar diminuindo porque há pouca esperança de conseguir forçar o governo de centro-direita a mudar de posição. O ministro do Bem-Estar Social, Xavier Bertrand, deve apresentar um projeto ao gabinete de governo na quarta-feira propondo a reforma da semana de 35 dias, introduzida dez anos atrás quando os socialistas estavam no poder. "As 35 horas são um breque para a nossa economia, as 35 horas têm impedido o aumento dos salários dos trabalhadores franceses", disse Bertrand a parlamentares nesta terça-feira. (Reportagem adicional de Jean-Francois Rosnoblet em Marseille, Gerard Bon e Veronique Tison em Paris)