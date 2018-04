Preces e protestos na véspera da independência de Kosovo Os sérvios realizaram um dia de preces e protestos no sábado, véspera da independência de Kosovo, a província ao sul do país que abriga 2 milhões de albaneses. "Estamos esperando algo difícil e horrível", afirmou o bispo Artemije, líder da Igreja Ortodoxa Sérvia em Kosovo, a centenas de sérvios na igreja St. Dimitrije no norte da cidade de Mitrovica. "Nossa mensagem para vocês, sérvios de Kosovo, é fiquem em suas casas e próximo aos monastérios, independentemente do que Deus permita ou do que nossos inimigos façam", ele disse. O parlamento de Kosovo vai declarar independência no domingo, quase nove anos depois que a Otan entrou em guerra para salvar a maioria albanesa, cerca de 90 por cento da província, de uma onda de assassinatos e limpeza étnica promovida por forças sérvias tentando conter uma insurgência rebelde. A declaração será feita na capital Pristina durante sessão marcada para 3h (11h, horário de Brasília), segundo a programação que vazou para a imprensa no sábado. Uma passeata deve ocorrer em Belgrado como protesto sérvio pela perda da área que muitos consideram território religioso, palco de sua história e sede de dezenas de monastérios ortodoxos com séculos de existência. Um anúncio de página inteira em jornais sérvios convocou manifestações em Belgrado na segunda-feira contra o "precedente de alto risco que questiona a essência e a continuidade do povo sérvio". "Neste momento decisivo e histórico, a Sérvia está sendo humilhada e punida", afirma o anúncio assinado pelo grupo desconhecido "Centro Ativo". "Kosovo, a parte mais preciosa da Sérvia, está sendo tomado. Nós, sérvios, somos obrigados, hoje mais do que nunca, a demonstrar unidade, solidariedade e responsabilidade para com esta preciosa fonte de nossa identidade e jamais desistir de lutar por sua preservação." PROVOCAÇÃO "Amanhã será um dia de ordem, paz e compromisso do Estado para pôr em prática a vontade dos cidadãos de Kosovo", disse aos repórteres Hashim Thaci, primeiro-ministro de Kosovo e ex-líder guerrilheiro. Bandeiras albanesas e norte-americanas tremulavam em carros e lojas em todo o território administrado pela ONU, enquanto os albaneses se preparam para comemorar o ponto alto de décadas de luta por um Estado próprio. Apesar do apoio de seu maior aliado, a Rússia, Belgrado na verdade não pode fazer nada para impedir a independência de Kosovo ou seu reconhecimento pelas potências ocidentais. A instável coalizão que governa a Sérvia está dividida entre rejeitar laços com a União Européia devido ao apóio do bloco à independência de Kosovo. Bruxelas aprovou uma missão policial e judicial com 2 mil pessoas em Kosovo, que assumirá o governo da atual administração após uma transição de 120 dias. (Reportagem adicional de Fatos Bytyci)